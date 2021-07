Bill Cosby torna libero: annullata la condanna per violenza sessuale (Di giovedì 1 luglio 2021) Bill Cosby torna libero dopo l'annullamento della condanna per violenza sessuale. L'attore, che era conosciuto come il 'papà d'America', era stato condannato a una pena fra 3 e 10 anni di prigione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021)dopo l'annullamento dellaper. L'attore, che era conosciuto come il 'papà d'America', era statoto a una pena fra 3 e 10 anni di prigione ...

Agenzia_Ansa : Bill Cosby è stato scarcerato, è un uomo libero dopo l'annullamento della condanna da parte della Corte Suprema… - Corriere : Annullata la condanna per violenza sessuale a Bill Cosby - repubblica : Bill Cosby sarà scarcerato. La Corte suprema annulla la condanna per aggressione sessuale - iconanews : Bill Cosby è stato scarcerato, è un uomo libero - Daniele_Manca : Bill Cosby, annullata la condanna per violenza sessuale dalla Corte Suprema della Pennsylvania- le proteste ?… -