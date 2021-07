Beppe & Giuseppe, persi nel bosco di Nemi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI – Ci risiamo: Bruto, anche tu? Perché la sfibrante lotta tra Grillo e Conte – è evidente, nessuno invochi copyright nell'interpretazione – altro non è se non l'ennesimo riproporsi del dramma incentrato sul tema della successione al potere. La qual cosa, in una cultura paternalistico-tribale dalla forte connotazione minoico-mediterranea come la nostra, si traduce inevitabilmente nel parricidio, vero o figurato. Quindi sì, ci risiamo. Zeus che liquida Kronos, il quale a sua volta ha liquidato Urano segandogli, il farabutto, i genitali perché non abbia più possibilità di figliare suoi potenziali rivali. Ahia. (Nota il colto: comunque, grazie alla parte offesa caduta in mare, sgorgò dalle ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI – Ci risiamo: Bruto, anche tu? Perché la sfibrante lotta tra Grillo e Conte – è evidente, nessuno invochi copyright nell'interpretazione – altro non è se non l'ennesimo riproporsi del dramma incentrato sul tema della successione al potere. La qual cosa, in una cultura paternalistico-tribale dalla forte connotazione minoico-mediterranea come la nostra, si traduce inevitabilmente nel parricidio, vero o figurato. Quindi sì, ci risiamo. Zeus che liquida Kronos, il quale a sua volta ha liquidato Urano segandogli, il farabutto, i genitali perché non abbia più possibilità di figliare suoi potenziali rivali. Ahia. (Nota il colto: comunque, grazie alla parte offesa caduta in mare, sgorgò dalle ...

borghi_claudio : Caro Beppe, guarda che se volevi sapere che tipo di persona fosse conte bastava ascoltarmi quando lo raccontavo...… - beppe_grillo : Ho un messaggio importante per tutti voi. - Ettore_Rosato : Secondo Grillo 'Conte non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - patriziagatto3 : CONTE E MASTELLA???NOOO NON CI CREDO?????????? - Napolentone1 : @beppe_grillo Con il cuore!! Adesso imiti pure Barbara D'Urso? -