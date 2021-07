Auto elettriche - Cingolani: "La transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue" (Di giovedì 1 luglio 2021) "Per cambiare il nostro sistema e ridurre il suo impatto ambientale bisogna fare cambiamenti radicali che hanno un prezzo. Di conseguenza dovremo far pagare molto la CO2 con conseguenze, per esempio sulla bolletta elettrica". Con queste parole, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Roberto Cingolani ha sottolineato come la transizione energetica "potrebbe essere un bagno di sangue". Il ministro ha poi delineato tempistiche estremamente dilatate per la diffusione su larga scala dei veicoli a batteria e di nuove infrastrutture green, arrivando a parlare del 2050 come data in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) "Per cambiare il nostro sistema e ridurre il suo impatto ambientale bisogna fare cambiamenti radicali che hanno un prezzo. Di conseguenza dovremo far pagare molto la CO2 con conseguenze, per esempio sulla bolletta elettrica". Con queste parole, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Robertoha sottolineato come laenergetica "undi". Il ministro ha poi delineato tempistiche estremamente dilatate per la diffusione su larga scala dei veicoli a batteria e di nuove infrastrutture green, arrivando a parlare del 2050 come data in ...

