Alessia Marcuzzi sbatte la porta con eleganza e divorzia da Mediaset

Alessia Marcuzzi: «Lascio Mediaset per capire chi sono» Corriere della sera, pagina 45, di Renato Franco. «Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti». Così, attraverso Instragram – il mezzo di comunicazione preferito dagli artisti (lo comunichi a tutti e non devi rispondere a nessuna domanda) – Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset, anticipando quello che si sarebbe ...

