Agnelli “Superlega? Non temo minacce Uefa, torni il dialogo” (Di giovedì 1 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo ricevuto con serenità la lettera della Uefa che ci ammetteva alla Champions 2021-22. Da parte nostra c’è la volontà di dialogo per affrontare i problemi che sono alla base del calcio europeo e non abbiamo nessuna paura delle minacce che sono state fatte nell’arco dei mesi e siamo confidenti che la nostra azione legale porterà risultati soddisfacenti. Il vero successo arriverà quando si tornerà ad avere un dialogo nell’interesse di tutti”. In occasione della presentazione della nuova organizzazione dell’area sportiva bianconera, Andrea Agnelli torna a parlare della questione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo ricevuto con serenità la lettera dellache ci ammetteva alla Champions 2021-22. Da parte nostra c’è la volontà diper affrontare i problemi che sono alla base del calcio europeo e non abbiamo nessuna paura delleche sono state fatte nell’arco dei mesi e siamo confidenti che la nostra azione legale porterà risultati soddisfacenti. Il vero successo arriverà quando si tornerà ad avere unnell’interesse di tutti”. In occasione della presentazione della nuova organizzazione dell’area sportiva bianconera, Andreatorna a parlare della questione ...

Advertising

lifestyleblogit : Superlega, Agnelli e il messaggio a Ceferin: 'Il tempo sistemerà tutto' - - IlModeratoreWeb : Agnelli “Superlega? Non temo minacce Uefa, torni il dialogo” - - Saulo61764618 : @hevalwoland @FBiasin Della superlega se ne parla da 20 anni almeno, nulla di nuovo, nulla di clamoroso... nata que… - LALAZIOMIA : Juventus, Agnelli su Ceferin: “Continuo a stimarlo come persona. Con il tempo penso possa risanarsi il rapporto”… - nestquotidiano : Agnelli “Superlega? Non temo minacce Uefa, torni il dialogo” -