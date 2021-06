Vito Crimi va alla guerra con Beppe Grillo | «Il voto su Rousseau? Non si può fare»

Advertising

HuffPostItalia : Vito Crimi: 'Non si può votare su Rousseau, rifletto se restare in M5S' - Radio1Rai : ??'Gli ultimi avvenimenti mi inducono ad una riflessione sul mio ruolo e sulla mia permanenza nel movimento. Manter… - Open_gol : Al centro dello scontro all'orizzonte del M5s torna la piattaforma Rousseau - ForzaGiorgia2 : RT @MT_Meli_: Vi racconto una barzelletta: Vito Crimi è il “capo politico reggente” del M5S. - Ettore572 : RT @MT_Meli_: Vi racconto una barzelletta: Vito Crimi è il “capo politico reggente” del M5S. -

Ultime Notizie dalla rete : Vito Crimi

Pubblicità: 'Non sono d'accordo con Grillo. Rifletto sulla mia permanenza nel M5s' Il capo reggenteche si scaglia contro il garante Grillo, mettendo in dubbio la sua permanenza nel M5s. E' la fotografia di quanto si muove all'interno dei Cinque stelle, dopo l'uscita di ieri con cui ...Cosìin un post su facebook aggiungendo che alla luce di quanto sta avvenendo farà presto una sua riflessione sulla sua permanenza nel Movimento. . 30 giugno 2021(Adnkronos) – Arriva il no forte e chiaro del capo politico reggente del M5S a Beppe Grillo. Vito Crimi posta su Facebook un messaggio durissimo, in cui dice no al voto su Rousseau per il Comitato ...Conte: "Questa svolta autarchica è una mortificazione per un'intera comunità". Roma - L'ex premier commenta la decisione di Beppe Grillo di estrometterlo dalla leadership del Movimento 5 stelle ...