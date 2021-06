Variante Delta, Ricciardi: “Fuori controllo in Gb” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Mi auguro che i tifosi inglesi non arrivino a Roma. La circolazione della Variante Delta in Gran Bretagna è così intensa e Fuori controllo che è opportuno evitare un’apertura ampia”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, riferendosi alla partita degli Europei di calcio Inghilterra-Ucraina che sarà giocata sabato allo stadio Olimpico a Roma. “Noi abbiamo messo una misura cautelare che è la quarantena di 5 giorni. Poiché la partita è tra 4 giorni mi auguro che si blocchi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Mi auguro che i tifosi inglesi non arrivino a Roma. La circolazione dellain Gran Bretagna è così intensa eche è opportuno evitare un’apertura ampia”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, riferendosi alla partita degli Europei di calcio Inghilterra-Ucraina che sarà giocata sabato allo stadio Olimpico a Roma. “Noi abbiamo messo una misura cautelare che è la quarantena di 5 giorni. Poiché la partita è tra 4 giorni mi auguro che si blocchi ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - Corriere : ?? Ecco come la variante Delta è entrata a Sydney, che ora è in lockdown - zazoomblog : Variante Delta Ricciardi: “Fuori controllo in Gb” - #Variante #Delta #Ricciardi: #“Fuori - cpetacci : Variante Delta a Lampedusa: contagiato un carabiniere -