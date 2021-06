Traffico Roma del 30-06-2021 ore 15 | 30

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara in queste ore disagi per ilsoprattutto sul Raccordo Anulare due incidenti hanno provocato ripercussioni con incolonnamenti in carreggiata interna risolto un incidente all’altezza della Casilinaora scorrevole mentre a seguito di un incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza della Pontina ora abbiamo rallentamenti e code ma almeno l’incidente è rimosso è risolto dentroabbiamo invece incidenti Tuturano risolti che potrebbero provocare ripercussioni uno l’abbiamo sulla circonvallazione Ostiense un altro ...

