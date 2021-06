Temptation Island | il ruolo di Maria De Filippi nel programma | cosa svela Filippo Bisciglia

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Da nove anni è alla conduzione di uno dei reality più attesi dell’estate:. Era il 2014 quandoesordiva nella nuova vesta di conduttore; fino a quel momento per tutti era semplicemente un ‘ex gieffino’. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,su Canale 5: anticipazioni sulla prima puntata Quella condotta da lui non fu la primissima edizione del, bensì la seconda;Delo propose per la prima volta nel 2005 con il titolo di ‘Vero Amore’. C’era uno studio, c’erano gli ...