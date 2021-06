Si chiama nutrigenomica la risposta (dimagrante) alle diete troppo restrittive

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il trend più nuovo (e più sano) per le diete è un approccio più legato allo stile di vita e meno drastico. Si sente spesso dire che per dimagrire, basta ridurre l’apporto calorico e fare sport. Sophie Deram, ricercatrice in neuroscienze del comportamento alimentare, confuta quest’affermazione. «In questo modo abbiamo semplificato il funzionamento del corpo umano che non è una macchina – spiega – Per lui, il cibo è informazione, non calorie».