Salvini | “Sinistra anti-Azzurri Si occupi di problemi veri non di inginocchiamenti”

Roma, 30 giu – "Ancora la Sinistra contro gli Azzurri, ma basta! Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, che Letta e Sala si occupino di problemi veri, non di inginocchiamenti": così Matteo Salvini torna all'attacco contro chi pensa solo ad inginocchiarsi al politicamente corretto. Salvini: "Sinistra anti-Azzurri. Lasciamo i giocatori liberi di concentrarsi sulla partita" Il leader della Lega interviene nuovamente sulla questione della Nazionale in ginocchio in rispetto del Belgio che ...

