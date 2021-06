Pallanuoto: la World League resta un tabù per il Settebello, in finale volano gli Stati Uniti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una manifestazione che resta un vero e proprio tabù per il Settebello. Quest’anno sembrava essere l’edizione giusta, con molte assenze tra le avversari e, soprattutto, vista una condizione ottima per gli azzurri. In semifinale invece la Nazionale italiana di Pallanuoto toppa nelle Super Final di World League e viene sconfitta per 10-8 dagli Stati Uniti. Saranno gli americani dunque a giocarsi il titolo con il Montenegro domani. Alla squadra tricolore non resta che puntare alla terza piazza (sfida alla Grecia, come già ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una manifestazione cheun vero e proprioper il. Quest’anno sembrava essere l’edizione giusta, con molte assenze tra le avversari e, soprattutto, vista una condizione ottima per gli azzurri. In semiinvece la Nazionale italiana ditoppa nelle Super Final die viene sconfitta per 10-8 dagli. Saranno gli americani dunque a giocarsi il titolo con il Montenegro domani. Alla squadra tricolore nonche puntare alla terza piazza (sfida alla Grecia, come già ...

Advertising

SwimmerShopit : World League, il Settebello stende il Giappone e vola in semifinale - flamminiog : RT @OA_Sport: #Pallanuoto, World League 2021: tempo di semifinale per il Settebello, sfida agli Stati Uniti - OA_Sport : #Pallanuoto, World League 2021: tempo di semifinale per il Settebello, sfida agli Stati Uniti - RassegnaZampa : #Pallanuoto World League, il Settebello stende il Giappone e vola in semifinale - SwimmerShopit : World League, il Settebello doppia la Francia e aspetta il Giappone -