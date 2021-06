Né Grillo né Conte. Alfieri spiega la via riformista del Pd (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non c’è goduria né rivalsa nelle parole di Alessandro Alfieri, senatore Pd in Commissione Esteri, prima linea della corrente di Base riformista, di fronte al putiferio del Movimento Cinque Stelle. Dalla resa dei conti fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che rischia di deflagrare ciò che resta del partito, dice lui a Formiche.net, “c’è una lezione da imparare, ma per il futuro”. Adesso mi dirà: l’avevamo detto. Ma no, in questi momenti avere ragione conta poco. Che sia di insegnamento per il futuro. Però l’avevate detto: non c’è un solo Movimento. Ce ne sono tanti, con storie e pulsioni diverse. Sia chiaro, non siamo mai ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non c’è goduria né rivalsa nelle parole di Alessandro, senatore Pd in Commissione Esteri, prima linea della corrente di Base, di fronte al putiferio del Movimento Cinque Stelle. Dalla resa dei conti fra Beppee Giuseppeche rischia di deflagrare ciò che resta del partito, dice lui a Formiche.net, “c’è una lezione da imparare, ma per il futuro”. Adesso mi dirà: l’avevamo detto. Ma no, in questi momenti avere ragione conta poco. Che sia di insegnamento per il futuro. Però l’avevate detto: non c’è un solo Movimento. Ce ne sono tanti, con storie e pulsioni diverse. Sia chiaro, non siamo mai ...

