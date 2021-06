LIVE Berrettini-Pella, Wimbledon 2021 in DIRETTA: finalmente debutta il romano! Pioggia permettendo… (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Pella, primo turno Wimbledon 2021: programma, orario d’inizio, tv e streaming – Wimbledon 2021, il tabellone di Matteo Berrettini. Pella e Isner sulla strada dei quarti con Zverev Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Guido Pella, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. Primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, primo turno: programma, orario d’inizio, tv e streaming –, il tabellone di Matteoe Isner sulla strada dei quarti con Zverev Buongiorno e bentrovati alladel match tra Matteoe Guido, sfida valida per il primo turno del torneo singolare maschile diin Gran Bretagna. Primo ...

Advertising

infoitsport : LIVE Berrettini-Pella, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 12.00 - Fprime86 : RT @SkySport: ?? WIMBLEDON ?? Berrettini pronto al debutto: 'Piedi per terra' ?? I risultati di oggi in diretta ? - SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Berrettini pronto al debutto: 'Piedi per terra' ?? I risultati di oggi in diretta ?… - GGiusepu : RT @SkySport: #Berrettini: 'Federer un idolo, va oltre il tennis' Il torneo di #Wimbledon LIVE su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati #Sky… - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: #Berrettini: 'Federer un idolo, va oltre il tennis' Il torneo di #Wimbledon LIVE su Sky Sport, con ben 9 canali dedicati #Sky… -