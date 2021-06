L’ex M5S: «Grillo e Conte litigano come a Uomini e Donne. Di Maio? Pronto a tutto per il potere» (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Chi aveva un minimo di onestà intellettuale è scappato da quella banda lì, o è stato cacciato. Sono rimasti solo gli opportunisti, che alla fine si scannano sempre tra di loro». Giovanni Favia è stato uno dei primi a credere nel M5S e uno dei primi a esserne cacciato. Dunque, il Movimento e il grillismo li conosce bene, e da tutte le angolazioni. E oggi, di fronte allo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il suo giudizio non lascia scampo: «Volevano fare la rivoluzione, sono finiti a litigare come a “Uomini e Donne”, ci vorrebbe la De Filippi a fare da paciere». Conte? «Un furbone, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Chi aveva un minimo di onestà intellettuale è scappato da quella banda lì, o è stato cacciato. Sono rimasti solo gli opportunisti, che alla fine si scannano sempre tra di loro». Giovanni Favia è stato uno dei primi a credere nel M5S e uno dei primi a esserne cacciato. Dunque, il Movimento e il grillismo li conosce bene, e da tutte le angolazioni. E oggi, di fronte allo scontro tra Beppee Giuseppe, il suo giudizio non lascia scampo: «Volevano fare la rivoluzione, sono finiti a litigarea “”, ci vorrebbe la De Filippi a fare da paciere».? «Un furbone, ...

