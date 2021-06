Lazio, Basic è vicino: i dettagli del sì (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - Il rinforzo per il centrocampo della Lazio è stato individuato. C'è l'ok di Maurizio Sarri e Igli Tare tratta: tutto su Toma Basic del Bordeaux. Mezz'ala e volendo regista, un jolly perfetto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - Il rinforzo per il centrocampo dellaè stato individuato. C'è l'ok di Maurizio Sarri e Igli Tare tratta: tutto su Tomadel Bordeaux. Mezz'ala e volendo regista, un jolly perfetto ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Basic, accordo totale con la #Lazio. Ora il club di #Lotito aumenterà offerta al #Bordeaux. Il #Napoli è fuori - AlfredoPedulla : #FelipeAnderson-#Immobile-#Brandt è una bella traccia di tridente #Lazio da destra a sinistra. #Correa in uscita.… - AlfredoPedulla : #Lazio: non solo #Hysaj. Pressing per #Brandt, perfetto da esterno offensivo. E per il centrocampo avanza #Basic in… - LALAZIOMIA : Salernitana, Lotito accerchiato. E Sarri lo pressa per Basic alla Lazio - LALAZIOMIA : CALCIOMERCATO LAZIO/ Per Basic è accordo totale, Felipe Anderson più vicino -