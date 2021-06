L’auto della principessa Diana, che fu regalo di fidanzamento di Carlo, venduta all’asta (Di mercoledì 30 giugno 2021) È una Ford Escort Ghia del 1981, ma non è una comune Ford Escort Ghia. È appartenuta alla principessa Diana e fu il regalo di fidanzamento del principe Carlo. Un’automobile del valore di circa trentamila sterline che è stata battuta per 53 mila sterline circa, un prezzo finale di 52.460 sterline che al cambio fanno circa 61 mila euro. La storia delL’automobile della principessa Diana La Ford Escort Ghia è stata donata a Diana dal principe Carlo nel maggio 1981, due mesi prima del matrimonio ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) È una Ford Escort Ghia del 1981, ma non è una comune Ford Escort Ghia. È appartenuta allae fu ildidel principe. Un’automobile del valore di circa trentamila sterline che è stata battuta per 53 mila sterline circa, un prezzo finale di 52.460 sterline che al cambio fanno circa 61 mila euro. La storia delmobileLa Ford Escort Ghia è stata donata adal principenel maggio 1981, due mesi prima del matrimonio ...

