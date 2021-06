Il papà di Larissa Iapichino dopo l'infortunio: 'Rimpiango di non aver impedito a mia figlia quell'ultimo salto' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono rimpianti col senno di poi quelli di Gianni Iapichino, allenatore e padre di Larissa, figlia di Fiona May e già atleta italiana da record nonostante la giovane età. Un infortunio le impedirà la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono rimpianti col senno di poii di Gianni, allenatore e padre didi Fiona May e già atleta italiana da record nonostante la giovane età. Unle impedirà la ...

