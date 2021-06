Garrett Hedlund nel cast del thriller The Marsh King's Daughter (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'attore Garrett Hedlund è entrato a far parte del cast del thriller psicologico The Marsh King's Daughter, diretto da Neil Burger. L'attore Garrett Hedlund è entrato a far parte del cast di The Marsh King's Daughter, il progetto che avrà come star Daisy Ridley e Ben Mendelsohn. Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Karen Dionne. Il film sarà diretto da Neil Burger e la sceneggiatura è stata firmata da Elle Smith e Mark L. Smith (The Revenant). Tra i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'attoreè entrato a far parte deldelpsicologico The's, diretto da Neil Burger. L'attoreè entrato a far parte deldi The's, il progetto che avrà come star Daisy Ridley e Ben Mendelsohn. Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Karen Dionne. Il film sarà diretto da Neil Burger e la sceneggiatura è stata firmata da Elle Smith e Mark L. Smith (The Revenant). Tra i ...

