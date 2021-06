Europei a rischio variante Delta. Il governo inglese invita i tifosi a non recarsi a Roma per la partita contro l’Ucraina. D’Amato: “Prevista una quarantena di 5 giorni”. Il Viminale potenzia i controlli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma, dove sabato la nazionale del Regno Unito affronterà l’Ucraina nel quarto di Euro 2020. Per chi arriva dall’Inghilterra sono previsti, in Italia, il tampone e la quarantena di 5 giorni, misure che dovrebbe scoraggiare i tifosi inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all’indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può” ha detto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilbritannico hato iinglesi ad evitare la trasferta di, dove sabato la nazionale del Regno Unito affronterànel quarto di Euro 2020. Per chi arriva dall’Inghilterra sono previsti, in Italia, il tampone e ladi 5, misure che dovrebbe scoraggiare iinglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all’indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può” ha detto la ...

