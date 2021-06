sportli26181512 : E l'assessore avvisa: 'Niente deroghe, per gli inglesi resta la quarantena': Inghilterra-Ucraina a Roma, l'assessor… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore avvisa

LA NAZIONE

Cinque giorni di quarantena, come previsto dall'ordinanza. L'alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha sottolineato oggi che non si saranno deroghe in vista della sfida del quarto dell'Europeo tra Inghilterra e Ucraina in programma il 3 luglio all'...L'amministrazione comunalei visitatori, le aziende funebri e quelle di lavorazioni marmi ... registrato video - messaggio al Comitato di piazza San Francesco 4 Gennaio 2021 LUCCA -...Nella mattinata di giovedì 24 giugno a palazzo Mandela l’ Assessore Cotto ha voluto incontrare i Presidenti dei Circoli Sociali per anziani per un ...Pagani, ex assessore all'ambiente sotto inchiesta: avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per alcuni affidamenti ricevuti con la sua cooperativa ...