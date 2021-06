Detenuto morto dopo le torture nel carcere casertano: “Non è finita qua, dovete avere il resto” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le botte, le manganellate poi una quantità eccessiva di farmaci somministrata senza alcun controllo. Come anticipa l’Ansa, sarebbero queste le cause che hanno portato alla morte per arresto cardiocircolatorio conseguente a un edema polmonare acuto, Lamine Hakimi, Detenuto straniero affetto da schizofrenia, uno dei 15 carcerati del reparto Nilo classificati dalla Polizia Penitenziaria come pericolosi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le botte, le manganellate poi una quantità eccessiva di farmaci somministrata senza alcun controllo. Come anticipa l’Ansa, sarebbero queste le cause che hanno portato alla morte per arcardiocircolatorio conseguente a un edema polmonare acuto, Lamine Hakimi,straniero affetto da schizofrenia, uno dei 15 carcerati del reparto Nilo classificati dalla Polizia Penitenziaria come pericolosi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il fondatore dell'antivirus McAfee, John McAfee, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Barcellona in c… - nonnachicca58 : RT @BrunoGiannarel1: @EugenioCardi Patetico è la parola giusta. Ora, notizia di poco fa, c'è anche un detenuto morto a causa di quel pestag… - BrunoGiannarel1 : @EugenioCardi Patetico è la parola giusta. Ora, notizia di poco fa, c'è anche un detenuto morto a causa di quel pestaggio... ?? - da_gianfranco : RT @MovArtCinecitta: #Hakimi, morto in carcere un mese dopo il pestaggio | Oppiacei dopo le botte Maledetti vermi immondi! #SantaMariaCapu… - MovArtCinecitta : #Hakimi, morto in carcere un mese dopo il pestaggio | Oppiacei dopo le botte Maledetti vermi immondi!… -