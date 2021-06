De Magistris contro lo sceriffo De Luca: «Dovrebbe dimettersi. Siamo in democrazia» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovo braccio di ferro a sinistra tra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il governatore campano Vincenzo De Luca. “Io penso che debba essere sanzionato il presidente De Luca. Che sta violando la legge in materia sanitaria. E mettendo a rischio il rilancio economico e turistico di Napoli. Se proprio c’è da dare delle dimissioni, non le deve dare il governo. Ma chi si mette di ostacolo rispetto al contrasto nazionale della pandemia“. LEGGI ANCHE Battibecco al vetriolo: "Siamo tutti cavie" provoca De Magistris. E Burioni replica: "Irresponsabile" Le varianti del Covid arrivano a scuola. E in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovo braccio di ferro a sinistra tra il sindaco di Napoli Luigi Dee il governatore campano Vincenzo De. “Io penso che debba essere sanzionato il presidente De. Che sta violando la legge in materia sanitaria. E mettendo a rischio il rilancio economico e turistico di Napoli. Se proprio c’è da dare delle dimissioni, non le deve dare il governo. Ma chi si mette di ostacolo rispetto al contrasto nazionale della pandemia“. LEGGI ANCHE Battibecco al vetriolo: "tutti cavie" provoca De. E Burioni replica: "Irresponsabile" Le varianti del Covid arrivano a scuola. E in ...

dellandro58 : @MichelePadova16 @fattoquotidiano Napoli non è una città che va dietro i partiti, De Magistris, fu votato proprio p… - CamillaGalante : RT @rep_napoli: Forza Italia e Fratelli d'Italia contro Maresca: 'Imita de Magistris, finirà come Ingroia' [aggiornamento delle 16:57] http… - PerriconeG : Forza Italia e Fratelli d'Italia contro Maresca: 'Imita de Magistris, finirà come Ingroia' - la Repubblica - Smillhard : A tutti i #turisti dico boicottate la #campania, non meritate di venire nella nostra splendida regione imbavagliati… - Destradipopolo : #NAPOLI, FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA CONTRO IL LORO CANDIDATO #MARESCA: “IMITA DE MAGISTRIS, FINIRA’ COME INGR… -