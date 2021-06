De Laurentiis su caso Salernitana: «Non so se sia stata una diatriba personale o miopia» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della lunga conferenza stampa del presidente De Laurentiis è stata chiesta la sua opinione sul caso Salernitana «E’ difficile dare un giudizio schierandosi da una parte o dall’altra. Credo ci siano delle interpretazioni sia sul piano sportivo che giuridico, che non sono tutte da una parte o dall’altra. E non so in questa situazione quanto abbia giocato la diatriba personale. O quanto invece ci sia solo quella miopia di cui parlavo. Certo è che se io so che in Serie A non posso avere una seconda squadra, nel momento in cui sto lottando e mi sto organizzando per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso della lunga conferenza stampa del presidente Dechiesta la sua opinione sul«E’ difficile dare un giudizio schierandosi da una parte o dall’altra. Credo ci siano delle interpretazioni sia sul piano sportivo che giuridico, che non sono tutte da una parte o dall’altra. E non so in questa situazione quanto abbia giocato la. O quanto invece ci sia solo quelladi cui parlavo. Certo è che se io so che in Serie A non posso avere una seconda squadra, nel momento in cui sto lottando e mi sto organizzando per ...

Advertising

claudioruss : De Laurentiis: 'Gattuso poi è tornato capace di allenare e di essere presente, il Napoli ha perso e vinto partite n… - Yuro_23 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Caso Salernitana? Difficile schierarsi, io credo ci siano interpretazioni sportive e giuridiche che non so… - napolista : «Certo è che se io so che in #SerieA non posso avere una seconda squadra, nel momento in cui sto lottando già mi st… - infoitsport : De Laurentiis: «Avrei interrotto il rapporto con Gattuso anche in caso di scudetto» - ilNapolista - MarSte92__ : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Gattuso poi è tornato capace di allenare e di essere presente, il Napoli ha perso e vinto partite non dand… -