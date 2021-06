Chiara Gualzetti | il padre | “L’assassino sta mentendo | è un alibi”

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - FiorellaMannoia : Non so più che cosa dire. Bologna, Chiara Gualzetti, 15 anni, trovata morta: fermato un minorenne italiano che con… - zazoomblog : Omicidio di Chiara Gualzetti il ragazzo indagato resta in carcere. Confermata l’aggravante della premeditazione -… - Giornaleditalia : Omicidio Chiara Gualzetti, l’indagato aveva minacciato: 'Ucciderò una ragazza' - leonemaschio : RT @fanpage: Omicidio Chiara Gualzetti, la ragazza 'si fidava del suo assassino' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

commenta Sedicenne trovata morta nel Bolognese: si indaga per omicidio - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il giovane indagato per l'omicidio di, la 16enne uccisa a Monteveglio nel Bolognese, ha ribadito la sua confessione davanti al gip, nell'interrogatorio per la convalida dell'arresto. Ha ripetuto quanto già aveva detto ...Resta in carcere il giovane indagato per l'omicidio di, la 16enne uccisa a Monteveglio , nel Bolognese. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato il fermo del ragazzo, coetaneo della ...Il papà di Chiara Gualzetti non ci sta, vuole giustizia: secondo lui il giovane assassino mente. Ecco perché ha motivo di crederlo.BOLOGNA - Chiara Gualzetti è stata «colpita ripetutamente» dall’amico sedicenne con una serie di fendenti "portati sia di punta che di taglio» con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione ...