Calciomercato Juventus | occasione dal Barcellona | Big in vendita!

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : #calciomercato, prima mossa della #Juventus per #Locatelli - calciomercatoit : ?? #EURO2020 : da #Locatelli a #Xhaka e #Kane, le trattative ancora in gioco - RudyGaletti : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

...inoltre tutti gli aggiornamenti di mercato e le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo allae sulle altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Juve: Ramsey 'blocca' l'affare Locatelli. Il centrocampista gallese vuole restare in bianconero. Le ultimeQuesta prima fase delestivo in casaruota principalmente intorno a due nomi: Cristiano Ronaldo e Manuel Locatelli. Il primo, terminato l'Europeo, dovrà ora decidere il proprio futuro, mentre il ...Calciomercato Serie A, Juve ancora ferma a zero cessioni. Inter alle prese con i rinnovi per la stagione 2021-2022: Ranocchia e D'Ambrosio restano un altro anno ...Il Sassuolo fissa il prezzo per il suo esterno che piace anche al Milan. sulle sue tracce anche c'è anche il Leicester ...