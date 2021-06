Calcio: I tifosi inglesi bloccati in quarantena a Roma. Non potranno assistere alla sfida contro l’Ucraina (Di mercoledì 30 giugno 2021) I tifosi inglesi rischiano di dover rinunciare a vivere dallo Stadio Olimpico di Roma l’incontro contro l’Ucraina valido per i quarti di finale di Euro2020. Dopo la festa per il successo contro la Germania i britannici dovranno rispettare i cinque giorni di quarantena e sottoporsi ad un tampone prima di accedere regolarmente all’impianto capitolino. Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio, ha affermato che non farà sconti per i fans inglesi che si trovano a dover svolgere cinque giorni di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Irischiano di dover rinunciare a vivere dallo Stadio Olimpico dil’invalido per i quarti di finale di Euro2020. Dopo la festa per il successola Germania i britannici dovranno rispettare i cinque giorni die sottoporsi ad un tampone prima di accedere regolarmente all’impianto capitolino. Alessio D’Amato, assessoreSanità del Lazio, ha affermato che non farà sconti per i fansche si trovano a dover svolgere cinque giorni di ...

