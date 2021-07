BOOM! Anna Tatangelo verso Scene da un Matrimonio

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Le stanno provando tutte per la nuova edizione dida un. Ora è spuntato un inatteso volto noto per la conduzione, come vi abbiamo anticipato nella nostra diretta Instagram alle 17. Del resto, il compito è delicato perchè il reboot dello storico programma dovrebbe fungere da traino all’approdo di Silvia Toffanin nella domenica pomeriggio di Canale 5. Ebbene, DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi che a Cologno hanno messo gli occhi su. Nella prima parte della pomeriggio festivo di Canale 5 potrebbe, dunque, arrivare l’ex signora ...

Anna Tatangelo è l'anti Mara Venier . Mediaset avrebbe sciolto la riserva e deciso a chi affidare l'intrattenimento domenicale ...Le stanno provando tutte per la nuova edizione di Scene da un Matrimonio. Ora è spuntato un inatteso volto noto per la conduzione, come vi abbiamo anticipato nella nostra diretta Instagram alle 17. De ...