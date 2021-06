Belgio, Mertens: “Mi sento un po’ italiano, sarà una sfida speciale per me. Mancini ha creato un’ottima squadra” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dries Mertens, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’importante match che vedrà la sua squadra affrontare l’Italia di Mancini. Una sfida molto particolare per il classe ’87, in quanto, dopo 8 anni passati nel nostro paese, si sente un po’ italiano. Queste le sue parole: Sull’Italia: “Ho visto che l’Italia ha più fiducia in se stessa dal 2018. Non prendono gol e segnano molto. I giocatori hanno esperienza, non molti si sarebbero aspettati un tale tipo di gioco da parte loro. Loro hanno qualità per sezione di campo. Il pericolo può arrivare da ovunque. Come ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dries, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall’importante match che vedrà la suaaffrontare l’Italia di. Unamolto particolare per il classe ’87, in quanto, dopo 8 anni passati nel nostro paese, si sente un po’. Queste le sue parole: Sull’Italia: “Ho visto che l’Italia ha più fiducia in se stessa dal 2018. Non prendono gol e segnano molto. I giocatori hanno esperienza, non molti si sarebbero aspettati un tale tipo di gioco da parte loro. Loro hanno qualità per sezione di campo. Il pericolo può arrivare da ovunque. Come ...

