26 Trucchi velocissimi ed efficaci pensati per i Malati del pulito

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Siete dei fanatici delle pulizie e cercate sempre dei modi nuovi per poter detergere al meglio la vostra casa? Ecco qualche segreto che sicuramente non conoscete. 1.Pulire le tapparelle Riciclando un vecchio spazzolino da denti potrete creare in pochi minuti una comoda spazzola in grado di penetrare tra le fessure delle tapparelle. Per poterla realizzare, dovrete praticare un foro, con un trapano, tra le setole dello spazzolino ed eliminare il manico. Ora non vi resta che fare passare nel foro, la punta del trapano. 2.Sacchetti di plastica e pellicola trasparente In cucina i sacchetti di plastica e la pellicola trasparente alimentare permettono di conservare i cibi il più a lungo ...

