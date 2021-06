Vieira torna in panchina: ecco dove allenerà l’ex Inter e Juve (Di martedì 29 giugno 2021) l’ex giocatore di Inter e Juve Vieira sarebbe molto vicino alla panchina di un club di Premier League. La scelta del tecnico francese Patrick Vieira è pronto a tornare in Premier League dopo i gloriosi trascorsi da giocatore dell’Arsenal. A riportare la notizia è The Athletic secondo cui l’ex allenatore del Nizza avrebbe raggiunto un accordo di massima per diventare allenatore del Crystal Palace. La firma dovrebbe arrivare subito dopo che l’ex centrocampista della Juve e dell’Inter avrà ricevuto il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021)giocatore disarebbe molto vicino alladi un club di Premier League. La scelta del tecnico francese Patrickè pronto are in Premier League dopo i gloriosi trascorsi da giocatore dell’Arsenal. A riportare la notizia è The Athletic secondo cuiallenatore del Nizza avrebbe raggiunto un accordo di massima per diventare allenatore del Crystal Palace. La firma dovrebbe arrivare subito dopo checentrocampista dellae dell’avrà ricevuto il ...

