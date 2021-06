Quasi un film | storie notturne e beat pulsanti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sempre lieti di ospitare il chitarrista e compositore torinese Paolo Spaccamonti. Perché portarsi addosso l’etichetta «underground» ha un prezzo ma, in alcuni casi, obbliga ad addentrarsi nella sua ricerca che, sappiamo già, non è convenzionale. Come nel nuovo progetto che nel nome offre già la sintesi che non ti aspetti: Spano, ovvero Spaccamonti più il produttoremaker hip hop Stefano «Fano» Roman. Spano è un disco che ha nel dna la potenza e la struttura del raccontoico, ma in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

carmelitadurso : Sembra quasi la trama del film #thenotebook… L’amore vince su tutto, sempre ?? - shesdramaqueen : Questo film è ansia dall’inizio alla fine e penso di essere uscita quasi sorda anch’io #AQuietPlace2 - emalalisa_ : RT @blvetaege: il film delle blackpink durerà quasi 2 ore .. devo preparare le lacrime - mariarosato : RT @WeCinema: #Lascialiparlare con #MerylStreep, Candice Bergen e Dianne Wiest, è 'un film semi-improvvisato, con la sceneggiatura scritta… - unjversalee : @nomorebadvibess allora se tipo sei piu su film adolescenziali o cose cosi ti consiglio “A.S.S.O” oppure questo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi film

Il Manifesto

Prime fra tutte la battaglia dei treni avvenuta in Inghilterra nel 1830 che ispirò vari. ... Il progetto per l'Alta Velocità, con un percorsocompletamente in galleria per Caselle, era stato ...Tutto cambia quando la regia delviene affidata a Jon Favreau, e solo tre nomi rimangono in ... Sembra difficile poterlo rivedere e lo stesso attore ha dichiarato che quella porta èdel tutto ...Sempre lieti di ospitare il chitarrista e compositore torinese Paolo Spaccamonti. Perché portarsi addosso l’etichetta «underground» ha un prezzo ma, in alcuni casi, obbliga ad addentrarsi nella sua ri ...Recensione Malcolm & Marie di Tunaboy Feedback: 1806 \| altri commenti e recensioni di Tunaboy : martedì 29 giugno 2021 : Grazie alla sua serie tv “ Euphoria ”, Sam Levinson ...