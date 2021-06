Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Elisa Longo Borghini, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Elisa Cognome: Longo Borghini Luogo e data di nascita: Ornavasso, 10 dicembre 1991 Disciplina: Ciclismo, prova su strada e cronometro palmares: 28 successi in carriera. Due medaglie di bronzo ai Mondiali su strada del 2012 e del 2020, Giro delle Fiandre 2015, Strada Bianche 2017, Trofeo Alfredo Binda 2013 e 2021, Giro dell’Emilia 2015 e 2016, Emakumeen Bira 2019 e due tappe (2013, 2019), La Route de France 2015, una tappa al Giro Rosa 2020, una tappa alla Thuringen Rundfahrt 2012, Tour de Bretagne e Trophée d’Or 2014, Giochi del Mediterraneo 2018. È la campionessa italiana in carica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Ornavasso, 10 dicembre 1991 Disciplina:, prova su strada e cronometro: 28 successi in carriera. Due medaglie di bronzo ai Mondiali su strada del 2012 e del 2020, Giro delle Fiandre 2015, Strada Bianche 2017, Trofeo Alfredo Binda 2013 e, Giro dell’Emilia 2015 e 2016, Emakumeen Bira 2019 e due tappe (2013, 2019), La Route de France 2015, una tappa al Giro Rosa 2020, una tappa alla Thuringen Rundfahrt 2012, Tour de Bretagne e Trophée d’Or 2014, Giochi del Mediterraneo 2018. È la campionessa italiana in carica ...

