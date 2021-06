New Amsterdam 4 ci sarà e partirà da Max ed Helen, cosa succederà adesso? (Di martedì 29 giugno 2021) New Amsterdam 4 ci sarà e ripartirà proprio da Max ed Helen. Chi ha seguito la serie nelle sue prime tre stagioni sapeva bene che questo momento sarebbe arrivato ma cosa dobbiamo aspettarci adesso e cosa succederà nei primi episodi il prossimo autunno? A svelare qualche dettaglio in più ci ha pensato il papà della serie, David Schulner, che parlando della premiére di New Amsterdam 4 a TvInsider ha spiegato: “Quando torneremo scopriremo cosa è successo dietro quella porta chiusa. Non tralasceremo neanche una parola o un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) New4 cie riproprio da Max ed. Chi ha seguito la serie nelle sue prime tre stagioni sapeva bene che questo momento sarebbe arrivato madobbiamo aspettarcinei primi episodi il prossimo autunno? A svelare qualche dettaglio in più ci ha pensato il papà della serie, David Schulner, che parlando della premiére di New4 a TvInsider ha spiegato: “Quando torneremo scopriremoè successo dietro quella porta chiusa. Non tralasceremo neanche una parola o un ...

