New Amsterdam 3: cosa è successo nella quarta puntata, il riassunto (Di martedì 29 giugno 2021) cosa è successo (riassunto della trama) nella quarta puntata di New Amsterdam 3, la nuova stagione della serie tv in tre puntate in onda su Canale 5 lo scorso martedì? Nel primo episodio (dei tre trasmessi), dal titolo Scelte radicali, Max ha dovuto convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che avrebbe potuto salvarle la vita, ma in cambio lei gli ha chiesto di cambiare nome al New Amsterdam, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi. La dottoressa Lució intanto ha deciso per una riorganizzazione dei reparti ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021)della trama)di New3, la nuova stagione della serie tv in tre puntate in onda su Canale 5 lo scorso martedì? Nel primo episodio (dei tre trasmessi), dal titolo Scelte radicali, Max ha dovuto convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che avrebbe potuto salvarle la vita, ma in cambio lei gli ha chiesto di cambiare nome al New, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi. La dottoressa Lució intanto ha deciso per una riorganizzazione dei reparti ...

Advertising

cheTVfa : #NewAmsterdam, 29 giugno 2021 | ANTICIPAZIONI quinta ed ultima puntata - 55Flavia17 : La settimana di Canale 5: 22/6 New Amsterdam su ha conquistato in media 1777 spettatori (10.57%) 23/6 Grand Hotel… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 29 GIUGNO 2021: UN MARTEDÌ TRA L'AMORE NON DIVORZIA MAI, NEW AMSTERDAM E MISS FISHER - bubinoblog : GUIDA TV 29 GIUGNO 2021: UN MARTEDÌ TRA L'AMORE NON DIVORZIA MAI, NEW AMSTERDAM E MISS FISHER - piera69969209 : @fuegoyllamas New Amsterdam vagamente Grey's Anatomy, non regge il confronto però -