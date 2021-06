India: seconda incriminazione per Twitter in un mese (Di martedì 29 giugno 2021) Ennesimo episodio della "guerra" del governo Indiano contro Twitter: oggi un alto funzionario della piattaforma globale è stato incriminato per avere pubblicato una mappa errata del Kashmir, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Ennesimo episodio della "guerra" del governono contro: oggi un alto funzionario della piattaforma globale è stato incriminato per avere pubblicato una mappa errata del Kashmir, la ...

Ultime Notizie dalla rete : India seconda Gli Stati Uniti sono la superpotenza militare cibernetica del mondo Se gli Stati Uniti sono gli unici a riempire tutte le caselle della prima categoria, nella seconda ... Gli altri paesi che ne fanno parte si trovano tutti in Asia: Giappone, India, Corea del Nord, ...

India: seconda incriminazione per Twitter in un mese ANSA Nuova Europa Come si sanifica un grande monumento? Sicuramente è una delle prime questioni che si sono posti a Nuova Delhi in vista della riapertura del complesso di Qutb, vasto sito culturale dal 1993 patrimonio dell'umanità dell'Unesco ...

