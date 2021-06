Immissioni in ruolo Lombardia 2021, diecimila docenti potrebbero essere assunti da GPS (Di martedì 29 giugno 2021) Immissioni in ruolo docenti: ieri il via libera da parte del Ministero alla prima fase della procedura per l'anno scolastico 2020/21. Si è in attesa della definizione del contingente da parte del MEF e pure in attesa delle istruzioni operative (allegato A), ma è possibile avviare alcune operazioni propedeutiche che consentiranno agli aspiranti in posizione utile di scegliere le preferenze per la provincia e la classe di concorso. La situazione della Lombardia è esposta dal Segretario generale UIL Scuola Lombardia Carlo Giuffrè. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021)in: ieri il via libera da parte del Ministero alla prima fase della procedura per l'anno scolastico 2020/21. Si è in attesa della definizione del contingente da parte del MEF e pure in attesa delle istruzioni operative (allegato A), ma è possibile avviare alcune operazioni propedeutiche che consentiranno agli aspiranti in posizione utile di scegliere le preferenze per la provincia e la classe di concorso. La situazione dellaè esposta dal Segretario generale UIL ScuolaCarlo Giuffrè. L'articolo .

Advertising

scuolainforma : Immissioni in ruolo docenti 2021, avvisi USR con indicazioni su procedura (aggiornamento 29 giugno) - infoitinterno : Personale Ata, 27mila posti liberi. Anief chiede di coprirli tutti con le immissioni in ruolo: glielo dobbiamo - ProDocente : Immissioni in ruolo, ecco tutti i passaggi per le nomine. A breve il contingente e le istruzioni operative. - lucabattanta : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo, confermata la procedura online: ecco tutti i passaggi per le nomine - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, confermata la procedura online: ecco tutti i passaggi per le nomine -