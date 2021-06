I conti senza Conte Il Pd teme adesso l' infedeltà di Di Maio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma. E’ tornato a fare quello che sapeva fare maè il Pd che non sa più cosa dire. Beppe Grillo non ha solo dato del “parruccone” a Giuseppe, il professore avvocato “seicentesco” e dunque tutto cipria. Con la sua bozza di licenziamento ha in pratica riportato il M5s alla versione originale e costringe Enrico Letta a rivedere la sua agenda. Esce dall’orizzonte qualsiasi prospettiva maggioritaria se mai c’era stata. Il sistema proporzionale diventa unico mezzo di difesa per fermare l’avanzata delle forze di centrodestra. Ma non è solo questa l’angoscia. Potrebbe nascere “la cosa” di, un partito, un movimento, che ...