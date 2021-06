Europei in TV: oggi Rai 1 trasmette Inghilterra-Germania alle 18 – Il calendario delle partite (Di martedì 29 giugno 2021) Euro 2020 Dalla partita inaugurale alla finale, sono 51 i match in programma ad Euro 2020. Si parte dalla fase a gironi, alla quale prendono parte le 24 Nazionali qualificate, suddivise in 6 gruppi. Accedono agli ottavi (con gare ad eliminazione diretta fino alla finale) le prime 2 classificate di ogni girone e le migliori 4 terze. Ecco nel dettaglio il calendario completo con date, orari e dirette tv di tutte le partite. Venerdì 11 giugno Girone A Turchia-Italia: ore 21.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 0-3) Sabato 12 giugno Girone A Galles-Svizzera: ore 15.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 1-1) Girone B Danimarca-Finlandia: ore 18.00, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 giugno 2021) Euro 2020 Dalla partita inaugurale alla finale, sono 51 i match in programma ad Euro 2020. Si parte dalla fase a gironi, alla quale prendono parte le 24 Nazionali qualificate, suddivise in 6 gruppi. Accedono agli ottavi (con gare ad eliminazione diretta fino alla finale) le prime 2 classificate di ogni girone e le migliori 4 terze. Ecco nel dettaglio ilcompleto con date, orari e dirette tv di tutte le. Venerdì 11 giugno Girone A Turchia-Italia: ore 21.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 0-3) Sabato 12 giugno Girone A Gs-Svizzera: ore 15.00, diretta Rai 1 e Sky (ris. 1-1) Girone B Danimarca-Finlandia: ore 18.00, ...

Advertising

matteorenzi : Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei… - EnricoLetta : Oggi il bivio è apparso in tutta la sua chiarezza. Da una parte i valori europei di tolleranza e libertà. Dall’altr… - DantiNicola : 'Sentendo tutti i vostri interventi, appare che oggi siamo tutti europei. Se si confronta l'atmosfera oggi con quel… - ConfindCHPE : RT @ConfindustriaEU: ?? È online “Oggi in Europa - Daily Brief” del 29 giugno, la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei #UE ???????? ??… - crying_lightni : oggi va così ogni tanto mi guardo allo specchio, sorrido e mi dico: la Francia è stata eliminata agli europei dalla Svizzera -