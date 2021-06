Eolico flottante: Mite pubblica bando per nuovi impianti (Di martedì 29 giugno 2021) Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato un bando per i nuovi impianti di Eolico flottante. Questi impianti necessitano attenzione per superare i problemi legati alla fase progettuale. Per questo il Mite ha pubblicato sul proprio sito il bando rivolto a tutti gli imprenditori in grado di proporre progetti di questa tipologia. Eolico flottante: Mite Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Il Ministero della Transizione Ecologica hato unper idi. Questinecessitano attenzione per superare i problemi legati alla fase progettuale. Per questo ilhato sul proprio sito ilrivolto a tutti gli imprenditori in grado di proporre progetti di questa tipologia.

