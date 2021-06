Comunque vada è il funerale dell' antipolitica

(Di martedì 29 giugno 2021) Non so quanti italiani abbiano visto, ieri pomeriggio, la conferenza stampa di Giuseppe Conte : penso pochi, sicuramente meno degli spettatori di altre conferenze stampa, quelle in cui l'allora ...

Advertising

pisto_gol : Annibale Frossi diceva che lo 0:0 è il risultato perfetto, ma io preferisco l’imperfezione. L’imperfezione è bellez… - corsi_gabriele : L’abbraccio tra Mancini e Vialli. Comunque vada. #celomeritiamo Punto. #ita #ITALIAUSTRIA #Euro2021 - Bianca34874951 : RT @paolabottelli: Comunque vada a finire, chapeau a #Petkovic e ai suoi ragazzi. Non me l’aspettavo #FranciaSvizzera #EURO2020 - carlucci_cc : RT @lvoir: Comunque vada sosterrà i candidati del #M5S... dire che è un grande e persona perbene è poco !! #Conte - IvanMirenda : RT @lvoir: Comunque vada sosterrà i candidati del #M5S... dire che è un grande e persona perbene è poco !! #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Comunque vada

Quotidiano.net

Non so quanti italiani abbiano visto, ieri pomeriggio, la conferenza stampa di Giuseppe Conte : penso pochi, sicuramente meno degli spettatori di altre conferenze stampa, quelle in cui l'allora ...Il ragionamento del leader in pectore del Movimento parte da qui, dalla promessa che,, lui resterà in campo: "Io ci sono. Una mano l'ho sempre data e continuerò a darla, in qualsiasi ...A Starbase si sta organizzando il piano per il primo test orbitale di SpaceX Starship! In queste ore è stato consegnato il primo dei tre motori Raptor Vacuum necessari per permettere la spinta anche a ...Giuseppe Conte si dice «sereno», ma tra una foto e una dedica ai passanti la delusione e l’amarezza vengono fuori. Più volte ripete di aver lavorato quattro mesi alla rifondazione del Movimento e di a ...