Variante Delta, nuovo record di casi in Regno Unito da gennaio: quasi 23mila. Preoccupano i 60mila spettatori previsti a Wembley (Di lunedì 28 giugno 2021) La Variante Delta continua a far impennare i contagi da coronavirus in Gran Bretagna. Anche oggi si è registrato un nuovo record di casi dal 28 gennaio, con 22.868 positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 1,2 milioni di tamponi effettuati. Nonostante la popolazione sia ampiamente vaccinata con almeno la prima dose, con AstraZeneca come vaccino più utilizzato, i numeri dei casi registrati continuano a crescere, anche se frenati dall'azione preventiva dei farmaci per l'immunizzazione, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri che, infatti, rimangono stabili intorno ai 1.500 ...

