Vaccini Lazio, Pfizer non basta: slitta prima dose per 100mila (Di lunedì 28 giugno 2021) Vaccini anti covid nel Lazio, le dosi disponibili di Pfizer non bastano e slitta la prima somministrazione per 100mila persone. A ribadirlo in un'intervista a 'La Repubblica' l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ad oggi – spiega -, rispetto alle prenotazioni già fatte, fino al 15 luglio a noi mancano circa 100mila dosi di Pfizer per rispettare il fabbisogno di chi si è prenotato" per la prima dose della vaccinazione. "Abbiamo avuto una contrazione tra giugno e ...

