Sinner-Fucsovics: quanto guadagna chi vince il primo turno a Wimbledon? (Di lunedì 28 giugno 2021) Jannik Sinner è pronto all’esordio a Wimbledon. L’azzurro nella sua prima partita sui campi dello Slam londinese dovrà vedersela contro l’ungherese Marton Fucsovics. Sapete quanto guadagna chi vince e quanti punti conquista? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) C’è grande curiosità per vedere all’opera sull’erba di Wimbledon Jannik Sinner. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 28 giugno 2021) Jannikè pronto all’esordio a. L’azzurro nella sua prima partita sui campi dello Slam londinese dovrà vedersela contro l’ungherese Marton. Sapetechie quanti punti conquista? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik(@janniksin) C’è grande curiosità per vedere all’opera sull’erba diJannik. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

allanpo22646751 : RT @WeAreTennisITA: Gli azzurri in campo oggi nella prima giornata di #Wimbledon ???? Seppi ?? Sousa Sinner ?? Fucsovics Fognini ?? Ramos V. Ce… - ilveggente_it : ??#TENNIS #Fucsovics Vs #Sinner è un match valido per il primo turno di #Wimbledon. Ecco tutte le notizie, analisi,… - WeAreTennisITA : Gli azzurri in campo oggi nella prima giornata di #Wimbledon ???? Seppi ?? Sousa Sinner ?? Fucsovics Fognini ?? Ramos V… - SPalermo91 : RT @FiorinoLuca: Programma italiani oggi a Wimbledon Ore 12:00 Seppi ???? vs J. Sousa ???? Ore 12:00 Sinner ???? vs Fucsovics ???? Ore 13:30… - Ladal17 : Certo che iniziare subito a mezzogiorno con #Sinner - #Fucsovics non fa benissimo alla nostra salute. Prepariamoci… -