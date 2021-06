Ritrovata col corpo straziato: mistero sulla morte di una 16enne scomparsa domenica mattina (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Gualzetti, una ragazza di soli sedici anni, era scomparsa di casa domenica 27 giugno. Dopo ventiquattro ore, è stata trovata morta in una scarpata nei pressi di Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Sul corpo della ragazza sono state trovate lesioni, ma al momento non si sa ancora molto bene sull’accaduto. La scomparsa della ragazza Sul corpo di Chiara Gualzetti sono presenti delle gravi lesioni da arma da taglio. La procura sta indagando sul caso e rende noto che non si esclude che l’autore del delitto possa essere un altro minorenne proprio come lei, che aveva solo sedici anni. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Gualzetti, una ragazza di soli sedici anni, eradi casa27 giugno. Dopo ventiquattro ore, è stata trovata morta in una scarpata nei pressi di Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Suldella ragazza sono state trovate lesioni, ma al momento non si sa ancora molto bene sull’accaduto. Ladella ragazza Suldi Chiara Gualzetti sono presenti delle gravi lesioni da arma da taglio. La procura sta indagando sul caso e rende noto che non si esclude che l’autore del delitto possa essere un altro minorenne proprio come lei, che aveva solo sedici anni. ...

Ritrovata col corpo straziato: mistero sulla morte di una 16enne scomparsa domenica mattina Periodico Italiano

