Rifiuti in strada a Roma, Costa: “C’è un rischio sanitario” (Di lunedì 28 giugno 2021) Rifiuti in strada a Roma, esiste un rischio sanitario? “Non c’è dubbio, non lo dico solo io ma ci sono i dati, le evidenze e le esperienze del passato. E’ chiaro che con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature i Rifiuti non raccolti e abbandonati possono rappresentare un rischio anche per la salute, è un tema che le amministrazioni locali devono affrontare e risolvere. Non è solo una questione di decoro urbano, ma certamente anche un tema legato alla salute pubblica”. Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021)in, esiste un? “Non c’è dubbio, non lo dico solo io ma ci sono i dati, le evidenze e le esperienze del passato. E’ chiaro che con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature inon raccolti e abbandonati possono rappresentare unanche per la salute, è un tema che le amministrazioni locali devono affrontare e risolvere. Non è solo una questione di decoro urbano, ma certamente anche un tema legato alla salute pubblica”. Lo ha affermato Andrea, sottosegretario alla Salute, intervistato ...

Advertising

lifestyleblogit : Rifiuti in strada a Roma, Costa: 'C'è un rischio sanitario' - - Massimo46572086 : RT @romatoday: #TorreMaura, i rifiuti invadono la strada e il ristorante resta chiuso: 'Mi vergogno ad aprire' - StaraceA : RT @GarauSilvana: A #Bari governa Decaro del #Pd e questa e' la situazione da Corso Italia, passando per il centro di Bari fino al lungomar… - fracogoni : RT @romatoday: #TorreMaura, i rifiuti invadono la strada e il ristorante resta chiuso: 'Mi vergogno ad aprire' - mixc7 : RT @GarauSilvana: A #Bari governa Decaro del #Pd e questa e' la situazione da Corso Italia, passando per il centro di Bari fino al lungomar… -