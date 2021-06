Petrolio: chiude in calo a New York a 72,91 dollari (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,59% a 72,91 dollari al barile. . 28 giugno 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilina New, dove le quotazioni perdono l'1,59% a 72,91al barile. . 28 giugno 2021

Borsa: Europa chiude in calo, variante Delta pesa su mercati Le Borse europee chiudono in calo con i timori degli investitori sull'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Sotto i riflettori anche l'andamento del prezzo del petrolio in vista della riunione di giovedì dell'Opec+, dal quale si prevede un aumento della produzione. I listini sono stati appesantiti dall'andamento negativo dell'energia, delle banche e delle ...

Le varianti spaventano le Borse: banche e petroliferi in rosso L'incognita varianti torna a mettere paura ai mercati - Molto male soprattutto il settore del turismo e dei viaggi - A Milano in netta flessione i titoli petroliferi e le banche - Brilla invece Terna ...

