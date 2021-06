Maxi focolaio Maiorca: la variante delta fa paura, quasi 900 i contagiati (Di lunedì 28 giugno 2021) Continuiamo a parlare di Coronavirus e del numero altissimo di contagiati – 850 – a Maiorca dove si è registrato un Maxi focolaio. Tantissimi i giovani studenti che sono stati trovati positivi dopo viaggi di fine corso sull’isola. Insomma torna alta la tensione dopo un periodo in cui la situazione sembrava essere sotto controllo. Dopo la scoperta del Maxi focolaio a Maiorca sono saliti a 3mila i giovani messi in quarantena preventiva. Erano 2mila nella giornata di sabato, sono saliti di mille nel giro di 24 ore. Non solo, perché nelle ultime ore sono anche stati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Continuiamo a parlare di Coronavirus e del numero altissimo di– 850 – adove si è registrato un. Tantissimi i giovani studenti che sono stati trovati positivi dopo viaggi di fine corso sull’isola. Insomma torna alta la tensione dopo un periodo in cui la situazione sembrava essere sotto controllo. Dopo la scoperta delsono saliti a 3mila i giovani messi in quarantena preventiva. Erano 2mila nella giornata di sabato, sono saliti di mille nel giro di 24 ore. Non solo, perché nelle ultime ore sono anche stati ...

