Massimo Colantoni di Temptation Island pubblica un singolo per chiedere scusa alla sua ex (Di lunedì 28 giugno 2021) Sta per iniziare la nuova stagione di Temptation Island e con uno strano tempismo un ex volto del programma lancia il suo singolo. Massimo Colantoni ha appena pubblicato una canzone dedicata alla sua ex. Nel pezzo Massimo chiede scusa alla ragazza con un dei versi d’autore che farebbero ricredere qualsiasi ex: “Noi eravamo come la finale della Champions, i rigori del mondiale del 2006“. Sto già rimpiangendo ‘Dammi un Mojito‘ di Selvaggiona Roma! Il tatuaggio super trash dedicato al programma ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 giugno 2021) Sta per iniziare la nuova stagione die con uno strano tempismo un ex volto del programma lancia il suoha appenato una canzone dedicatasua ex. Nel pezzochiederagazza con un dei versi d’autore che farebbero ricredere qualsiasi ex: “Noi eravamo come la finale della Champions, i rigori del mondiale del 2006“. Sto già rimpiangendo ‘Dammi un Mojito‘ di Selvaggiona Roma! Il tatuaggio super trash dedicato al programma ...

