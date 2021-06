Londra, esplosione nella stazione metropolitana di Elephant and Castle | video (Di lunedì 28 giugno 2021) Paura e tensione nel cuore di Londra, dove questo pomeriggio un enorme incendio è divampato nella stazione metropolitana di Elephant and Castle. Sono circa 15 le autopompe in azione ed un centinaio i pompieri giunti sul posto per sedare l'incendio. Il filmato, postato sui social, mostra lo scoppio di un'esplosione nell'area interessata dall'incendio. Per il momento non si hanno notizie di morti e feriti, ma la polizia del distretto di Southwark ha così commentato su Twitter: «Non si ritiene che l'incidente sia collegato al terrorismo». La causa dell'incendio dunque, al ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) Paura e tensione nel cuore di, dove questo pomeriggio un enorme incendio è divampatodiand. Sono circa 15 le autopompe in azione ed un centinaio i pompieri giunti sul posto per sedare l'incendio. Il filmato, postato sui social, mostra lo scoppio di un'nell'area interessata dall'incendio. Per il momento non si hanno notizie di morti e feriti, ma la polizia del distretto di Southwark ha così commentato su Twitter: «Non si ritiene che l'incidente sia collegato al terrorismo». La causa dell'incendio dunque, al ...

